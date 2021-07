Firenze, 23 luglio 2021 - "Oggi ci sono 470 nuovi contagi, qualcuno meno di ieri. Di questi 189 li abbiamo concentrati sulla provincia di Firenze. Capisco quindi il sindaco Nardella che reclama maggiore durezza sul green pass trovandosi in un territorio dall'alto contagio. Comunque sia io che Nardella siamo d'accordo sull'utilizzo del green pass, io avevo solo chiesto un periodo di due settimane per l'entrata in vigore del suo utilizzo".

Per il secondo giorno di seguito dunque i contagi in Toscana superano la quota dei 450. Nella giornata di giovedì i nuovi contagi erano stati 505.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ospite a Italia 7. "Quello che mi preoccupa è che mentre l'anno scorso abbiamo avuto una tendenza al rialzo dei contagi a fine settembre, ora lo stiamo avendo adesso. Al momento comunque la Toscana non rischia il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla", ha aggiunto.

I test effettuati sono stati 12.697 tra test rapidi (5.844) e tamponi molecolari (6.853). Il tasso di positività resta molto alto (7,7% quello netto, cioè sulle prime diagnosi, 3,7% in generale).