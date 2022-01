Firenze, 4 gennaio 2022 – Ecco i dati comune per comune, relativi alla giornata di martedì 4 gennaio, nei quali si riporta il tasso di positivi giornaliero per centomila abitanti. Un dato importante perché fa capire quanto il covid impatta sul territorio, rapportando i casi alla popolazione del comune: anche pochi casi in un comune poco abitato portano a un'incidenza alta.

LA MAPPA COMUNE PER COMUNE

Leggi anche: Liguria verso l'arancione - Covid Toscana, bollettino 4 gennaio - Il tasso netto di positivi in Toscana- Prato, muore a 51 anni in ospedale: non era vaccinato

In valore assoluto, il comune con il più alto tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è Fosciandora, in provincia di Lucca, con 8 nuovi casi giornalieri su una popolazione di 561 persone. Qui il tasso è di 1.462. Seguono Careggine, ancora in Lucchesia, con 6 casi su 521 abitanti e un tasso di 1.151, Montemignaio (Arezzo) con 6 casi su 522 abitanti e un tasso di 1.149 e Casole d'Elsa (Siena) con 41 casi su 3.751 abitanti e un tasso di 1.093.

In provincia di Firenze i dati peggiori sono a Gambassi Terme (952 di tasso), Palazzuolo sul Senio (892), Signa (879), Rufina (850).

Il comune in cui il coronavirus corre meno in Toscana nella giornata del 4 gennaio (a parte i pochi senza casi) è Capalbio (Grosseto), che, su una popolazione di 3.887 persone è ad un tasso di positivi giornaliero su centomila abitanti di 25,7.

In valore assoluto il numero di casi più alto si conta nel comune di Firenze, con 2.253, con un tasso di 626.

Le province

I dati a livello provinciale:

Firenze 627 (6.186 nuovi casi)

627 (6.186 nuovi casi) Prato 561 (1.438 nuovi casi)

561 (1.438 nuovi casi) Siena 555 (1.465 nuovi casi)

555 (1.465 nuovi casi) Pisa 551 (2.296 nuovi casi)

551 (2.296 nuovi casi) Pistoia 529 (1.540 nuovi casi)

529 (1.540 nuovi casi) Lucca 468 (1.782 nuovi casi)

468 (1.782 nuovi casi) Arezzo 458 (1.545 nuovi casi)

458 (1.545 nuovi casi) Massa Carrara 408 (776 nuovi casi)

408 (776 nuovi casi) Livorno 375 (1.236 nuovi casi)

375 (1.236 nuovi casi) Grosseto 276 (604 nuovi casi)