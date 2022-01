Firenze, 4 gennaio 2022 - In Toscana c'è un altro poco ambito record: 18.868 nuovi positivi in un solo giorno, frutto di un numero enorme di test: quasi ottantamila tamponi fra molecolari (22.391) e rapidi (56.856).

Tre positivi su quattro fra chi fa il test

Il tasso di positività è del 23,8%, ma a rendere più chiara la situazione è il tasso netto dei positivi, cioè calcolati non sul totale dei tamponi (perché uno stesso soggetto può farnme anche più di uno in un giorno)

La mappa dei nuovi positivi

Sono 125.317 i casi complessivi ad oggi a Firenze (6.186 in più rispetto a ieri), 36059 a Prato (1.438 in più), 38.017 a Pistoia (1.540 in più), 21.247 a Massa Carrara (776 in più), 42.409 a Lucca ( 1.782 in più), 49.218 a Pisa (2.296 in più), 31.120 a Livorno (1.236 in più), 39.018 ad Arezzo (1.545 in più), 28.463 a Siena (1.465 in più), 17.357 a Grosseto (604 in più).

I vaccini

In Toscana sono stati somministrati 7.251.656 vaccini.

Sono oltre 500 anche in questo lunedì i bambini tra gli 0 e gli 11 anni risultati positivi al covid. E' stata questa una delle fasce più colpite in autunno, quella in particolare in età da elementari. Ma attualmente l'età più colpita dal covid in Toscana è quella che va dai 20 ai 29 anni, con 1061 casi nelle ultime 24 ore. Poco oltre le mille anche le fasce dei 30-39enni, dei 40-49enni e dei 50-59enni. Sono invece 240 i positivi sopra gli ottan'tanni.

Balzo dei ricoveri in questo lunedì 3 gennaio: 59 persone in più sono entrate in ospedale. Attualmente nei reparti ordinari covid della Toscana ci sono 755 persone. I pazienti in terapia intensiva sono 84, e almeno qui il saldo scende: -1 rispetto al giorno prima. Il totale dei ricoveri, tra terapia intensiva e reparti ordinari, è dunque di 839 persone.

La zona gialla in Toscana è ora possibile. Con i sessanta ricoveri raggiunti adesso il tasso di saturazione dei reparti ordinari è al 15%, la cifra oltre la quale scatta appunto la zona gialla. Il tasso di saturazione delle terapie intensive era già superato: adesso è al 14,7% contro un limite massimo del 10%. Ampiamente sforato il tasso dei positivi settimanali su centomila abitanti, il cui limite è di 50. Superati tutti e tre i parametri una regione entra in zona gialla.

Ad annunciarlo è il presidente della Regione Toscasna, Eugenio Giani. Anche oggi, il numero dei nuovi contagi più basso dei giorni da record della settimana scorsa è condizionato dal numero più basso di tamponi. Infatti, il tasso di positività relativo alle prime diagnosi è in crescita rispetto a ieri, domenica 2 gennaio, quando era al 52,6%.

Ecco i dati dei nuovi positivi provincia per provincia: Arezzo 605, Firenze 3199, Grosseto 353, Livorno 374, Lucca 462, Massa 181, Pisa 521, Prato 350, Pistoia 352, Siena 585.

