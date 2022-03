Covid Toscana oggi, bollettino 23 marzo: dati e contagi

Firenze, 23 marzo 2022 - La curva dei contagi si muove verso l'appiattimento in Toscana. I nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, 23 marzo, sono 5.280. Il dato emerge su 32.625 tamponi. Nell'ultima giornata risultano effettuati 8.441 tamponi molecolari e 24.184 antigenici rapidi, mentre il tasso di positività raggiunge il 16,18% sul totale dei test e il 61,6% sulle prime diagnosi.

Rispetto a sette giorni fa la variazione è minima, l'aumento è inferiore all'1,5%. Mercoledì scorso erano stati riscontrati, in effetti, 5.203 casi a fronte di 30.993 test. Il tasso dei nuovi positivi, dunque, raggiungeva rispettivamente il 16,79 e il 59,4%. Procede a ritmo rallentato la campagna di vaccinazione. In tutto sono 8.783.880 le dosi somministrate dei vari preparati anti-Covid: 5.989 nelle ultime 24 ore.

Tasso positività

Oggi sono stati eseguiti 8.441 tamponi molecolari e 24.184 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,2% è risultato positivo. Sono invece 8.577 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 61,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 46.377, +4% rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive

I ricoverati sono 790 (stabili rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (2 in più).

21 morti

Oggi si registrano 21 nuovi decessi: 8 uomini e 13 donne con un'età media di 83,4 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 5 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 4 a Pisa, 1 a Livorno, 2 a Arezzo, 1 a Siena, 4 a Grosseto, 1 fuori Toscana.

Sono 9.386 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.968 a Firenze, 790 a Prato, 851 a Pistoia, 620 a Massa Carrara, 872 a Lucca, 1.006 a Pisa, 687 a Livorno, 633 ad Arezzo, 487 a Siena, 349 a Grosseto, 123 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Età media nuovi positivi

L'età media dei 5.280 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

La mappa del contagio

Sono 268.837 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.103 in più rispetto a ieri), 68.086 a Prato (182 in più), 77.106 a Pistoia (294 in più), 44.588 a Massa (376 in più), 98.404 a Lucca (714 in più), 107.696 a Pisa (560 in più), 81.462 a Livorno (533 in più), 86.627 ad Arezzo (587 in più), 64.057 a Siena (525 in più), 48.216 a Grosseto (406 in più).

I grafici CovidStat: