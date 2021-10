Firenze, 30 settembre 2021 - Covid Toscana sono 255 i nuovi contagi di coronavirus registrati oggi, 1 ottobre in regione su 18.169 test di cui 8.276 tamponi molecolari e 9.893 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,40% (3,7% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è diminuito (erano 323), così come il numero dei test effettuati (erano 19.905) e il tasso di positività (era 1,62).

Covid Toscana, i dati del 30 settembre

Morta di Covid a 23 anni

Covid, sì al vaccino anche in gravidanza: tutti i chiarimenti del ministero della Salute

Toscana quarta in Italia per copertura vaccinale con terza dose delle persone immunocompromesse

Intanto la Toscana è quarta in Italia per copertura vaccinale con terza dose delle persone immunocompromesse: è quanto rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio relativo alla settimana dal 22 al 28 settembre. La copertura è del 13,7%, contro il 26,7% del Piemonte, il 17,8% del Molise e il 17,1% dell'Umbria, con una media nazionale del 6,6%. La popolazione toscana che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 72,1% (media nazionale 71,3%) a cui aggiungere un ulteriore 7,6% (media nazionale 4,7%) che ha ricevuto al momento la sola prima dose; la regione, col 79,7% registrato da Gimbe, è seconda in Italia per prime dosi somministrate, di un solo decimale dietro alla Lombardia (79,8%). La popolazione toscana over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7,9% (media nazionale 9,9%).

La mappa del contagio

Sono 78.298 i casi complessivi ad oggi a Firenze (96 in più rispetto a ieri), 26.184 a Prato (35 in più), 26.661 a Pistoia (54 in più), 14.768 a Massa (16 in più), 28.785 a Lucca (16 in più), 33.161 a Pisa (30 in più), 20.938 a Livorno (13 in più), 25.649 ad Arezzo (18 in più), 16.172 a Siena (40 in più), 11.041 a Grosseto (5 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.



Sono 192 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 68 nella Nord Ovest, 63 nella Sud est.