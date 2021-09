Firenze, 30 settembre 2021 - Covid Toscana sono 323 i nuovi contagi di coronavirus registrati oggi, 30 settembre in regione. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (3,9% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i nuovi casi registrati in Toscana sono in aumento (erano stati 248) con quasi 1.600 esami totali in più effettuati (ieri erano stati 18.342 di cui 9.344 tamponi molecolari e 8.998 test rapidi), pertanto il tasso dei nuovi positivi è 1,35%.

Nella settimana in Toscana si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi Covid per 100.000 abitanti (192), e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-25%) rispetto alla settimana precedente; rimangono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (6%) e in terapia intensiva (8%) occupati da pazienti Covid.

Covid Toscana, i dati del 29 settembre

Toscana quarta in Italia per copertura vaccinale

Intanto la Toscana è quarta in Italia per copertura vaccinale con terza dose delle persone immunocompromesse: è quanto rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio relativo alla settimana dal 22 al 28 settembre. La copertura è del 13,7%, contro il 26,7% del Piemonte, il 17,8% del Molise e il 17,1% dell'Umbria, con una media nazionale del 6,6%. La popolazione toscana che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 72,1% (media nazionale 71,3%) a cui aggiungere un ulteriore 7,6% (media nazionale 4,7%) che ha ricevuto al momento la sola prima dose; la regione, col 79,7% registrato da Gimbe, è seconda in Italia per prime dosi somministrate, di un solo decimale dietro alla Lombardia (79,8%). La popolazione toscana over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7,9% (media nazionale 9,9%).