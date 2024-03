Cortona, aperto il bando per manifestazioni di interesse per l’edificio ex Telecom di Camucia

Arezzo, 19 marzo 2024 – Le realtà del terzo settore possono presentare manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito di locali dell’immobile ex Telecom di Camucia. La struttura di via di Murata diverrà la «Casa del volontariato» e potrà essere sfruttata dalle associazioni locali che si occupano di attività sociali.

L’immobile è composto da due piani collegati da scala interna, con una superficie in pianta complessiva a piano terra di 229 metri quadrati in cui sono presenti sei locali un ripostiglio collegati da un disimpegno comune per un gruppo di bagni ed un locale tecnico ad uso centrale termica. Anche al piano primo la superficie complessiva è la stessa di quella al piano inferiore, con 3 locali un bagno ed un ripostiglio collegati da un disimpegno comune.

L’Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione sette locali fra piano terra e primo piano, i restanti spazi resteranno in uso comune agli enti individuati assegnatari. Sul predetto immobile sono in corso interventi di ristrutturazione mediante il rifacimento di impianti messa a norma e riqualificazione funzionale dell’edificio.

Per presentare manifestazione di interesse c’è tempo fino alle ore 12 del 22 marzo, la documentazione si trova a questo link https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-di-manifestazione-dinteresse-per-la-concessione-in-comodato-dei-locali-dellimmobile-ex-telecom-di-camucia-a-enti-del-terzo-settore