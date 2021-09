Firenze, 7 settembre 2021 - Sono 303 i nuovi casi positivi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore su 19.300 test (7.571 tamponi molecolari e 11.729 test rapidi). Il tasso di positività è 1,57% lordo (quello netto, cioè solo sui primi tamponi, senza contare quelli di controllo) è 5,3%.

Un dato molto basso, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di test eseguiti: va ricordato però che il martedì è sempre così, proprio come il lunedì invece c'è il picco più alto della settimana. Confrontando i dati con le scorse settimane, la sensazione è che i contagi stiano stagnando, con una leggera tendenza verso la riduzione. Una fase piatta per la curva.

Sul fronte dei vaccini manca pochissimo a quota 5 milioni: siamo infatti a 4.976.095 e sui social il presidente Eugenio Giani ricorda che continua "l'accesso libero in questi centri vaccinali (clicca qui) per chi non ha ancora ricevuto la prima dose.

La mappa dei nuovi casi

Arezzo 25.187 (+26)

Firenze 75.946 (+91)

75.946 (+91) Grosseto 10.684 (+11)

10.684 (+11) Livorno 20.422 (+10)

20.422 (+10) Lucca 28.241 (+23)

28.241 (+23) Massa Carrara 14.515 (+2)

14.515 (+2) Pisa 32.563 (+28)

32.563 (+28) Pistoia 25.799 (+41)

25.799 (+41) Prato 25.210 (+56)

25.210 (+56) Siena 15.485 (+15)

