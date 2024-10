Bibbiena aderisce alla Comunità energetica del Casentino

Arezzo, 7 ottobre 2024 – Il Comune di Bibbiena, con una delibera passata nel consiglio comunale del 30 settembre scorso, ha aderito alla neonata Comunità Energetica del Casentino, un’associazione costituita nel comune di Strada in Casentino a seguito di una proposta lanciata dal Sindaco Antonio Fani.

L’Associazione prevede la prima realizzazione della comunità energetica nella nostra vallata e permetterà di riunire consumatori e produttori di energia elettrica per ottenere molteplici benefici a partire da quelli ambientali, visto che si parla di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Ma a beneficiarne, oltre alle aziende, saranno anche i cittadini stessi i quali potranno avere dei risparmi importanti cooperando nel contempo a proteggere l’ambiente e ad accorciare le distanze dall’obiettivo dell’indipendenza energetica che si è posto il nostro Paese.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Un momento storico per la nostra vallata che, in questo modo, fa un altro concreto, importante e dovuto passo avanti verso la tutela dell’ambiente e il sostegno alle famiglie. Ringrazio il Sindaco Antonio Fani per la proposta e il lavoro fatto, ringrazio l’Assessore all’Ambiente Daniele Bronchi e fin da ora, anche tutti quei cittadini che vorranno aderire al progetto”.

Daniele Bronchi, Assessore all’Ambiente conclude: “Aderire alla Comunità Energetica del Casentino ci consente di diventare una vera e propria comunità di consumatori e di produttori di energia o anche di produttori-consumatori insieme, i quali consumano l’energia che producono mentre la restante viene consumata sostanzialmente dalla comunità stessa. Molti sono i risvolti positivi diretti e indiretti: Risparmio, meno impatto sull’ambiente perché l’energia è da fonti rinnovabili e il raggiungimento dell’indipendenza energetica del nostro Paese, ma soprattutto un concetto nuovo di comunità che collabora fattivamente per il raggiungimento di un nuovo benessere sostenibile”.

Sindaco e Assessore all’ambiente del comune di Bibbiena, inoltre, annunciano nei prossimi mesi una serie di incontri pubblici, nel quali verrà spiegato in modo approfondito alla cittadinanza tutto il funzionamento della comunità energetica e come poter aderire.