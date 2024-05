“Benessere al sole”, nuova campagna di informazione nelle Farmacie Comunali

Arezzo, 23 maggio 2024 – Prevenzione e benessere unite nella nuova iniziativa di educazione alla salute nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Da sabato 25 maggio a sabato 8 giugno sono in programma due settimane di consulenze e approfondimenti sulla corretta esposizione solare che, ospitate dalle otto farmacie di città e frazioni, saranno promosse per sensibilizzare verso le piccole attenzioni necessarie per prendersi cura della propria pelle in vista delle stagioni più calde dell’anno. “Benessere al sole” è il nome di una campagna di informazione motivata dalla volontà di stimolare i cittadini a rivolgersi ai farmacisti per ottenere consigli e suggerimenti personalizzati a seconda dell’età o del fototipo per prevenire patologie dovute a una protezione non adeguata che può provocare danni immediatamente percepibili (quali eritemi o ustioni) o danni più tardivi e pericolosi (tra cui invecchiamento precoce o melanomi).

Questa iniziativa si inserisce all’interno della rassegna “Maggio, mese della prevenzione del melanoma” che aveva preso il via con le visite gratuite per la mappatura dei nei che, ospitate dagli ambulatori medici adiacenti alla farmacia comunale “San Giuliano”, sono state promosse dal Calcit in collaborazione con il dottor Giampiero Armati. La seconda tappa è rappresentata dalle consulenze gratuite di “Benessere al sole” per conoscere le accortezze per una corretta esposizione a partire dalla valutazione del fototipo personale che condiziona il livello di rischio, con gli adulti con carnagione chiara, i neonati e i bambini che hanno maggiori necessità di protezione. I farmacisti saranno dunque a disposizione per valutare ogni singolo caso, per individuare la giusta crema solare, per indicare le corrette modalità di applicazione e per condividere le soluzioni per intervenire dopo un’eventuale scottatura. Ulteriori accortezze riguardano la necessità di coprire le zone sensibili del corpo con indumenti, occhiali e cappelli, di evitare l’esposizione nelle ore a maggior intensità solare, e di adeguare gli stili di vita quotidiani attraverso l’alimentazione con frutta e verdura, l’assunzione di liquidi e l’utilizzo di integratori per bilanciare le radiazioni del sole. La campagna informativa verrà affiancata da una speciale promozione sulle creme solari con lo sconto del 30% sull’acquisto di un prodotto e del 40% sull’acquisto di due o più prodotti che resterà poi valida per l’intera estate. «Il sole - ricorda il dottor Massimo Sisani, amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Arezzo, - è associato a un’idea di bellezza, buonumore e benessere perché favorisce, ad esempio, l’accumulo di vitamina D. L’esposizione solare, allo stesso tempo, necessita di attenzioni quotidiane per evitare patologie più o meno gravi e evidenti, dunque abbiamo ritenuto importante rinnovare un’iniziativa che vuole sensibilizzare i cittadini a informarsi per proteggersi, per adeguare lo stile di vita e per trascorrere così l’estate con consapevolezza e in piena sicurezza».