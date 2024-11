Ad Arezzo il Forum Risk Management con TD Group Italia

Arezzo, 19 novembre 2024 – Si preannuncia un mese di novembre caldo per TD Group Italia, realtà di riferimento nell’offerta di servizi IT, che con l’intento di rafforzare il suo ruolo di protagonista nel panorama tecnologico e innovativo ha confermato la sua partecipazione al prossimo Forum Risk Management in Sanità, in programma ad Arezzo dal 26 al 29 novembre.

Giunto alla 19^ edizione si tratta di un appuntamento chiave per il settore sanitario e momento unica di confronto tra istituzioni, aziende e professionisti del settore per discutere soluzioni innovative per il futuro della sanità in Italia, nonché occasione imperdibile per confermare la volontà di TD Group Italia di consolidare la propria presenza nel settore sanitario, in qualità di partner tecnologico.

L’azienda parteciperà con uno stand con l’obiettivo di presentare i propri servizi di system integrator e un progetto unico dedicato alla domotica assistenziale per soggetti fragili, basato su un sistema modulare e integrato per monitorare i parametri vitali e le condizioni di sicurezza dell’assistito a casa sua così come in strutture a questo dedicate.

Non è necessario indossare nulla, il sistema opera esclusivamente attraverso sensori ambientali e grazie all’intelligenza artificiale è in grado di rilevare H24 potenziali situazioni di rischio come cadute, malori e movimenti non autorizzati, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per garantire una gestione proattiva delle emergenze.

L’appuntamento poi è per la mattina del 28 novembre, con la tavola rotonda ADI (Assistenza Domiciliare Integrata): stato dell’arte, best practices, prospettive di sviluppo, prevista dalle 9:00 alle 13:00, dove numerosi professionisti ed esperti del settore si confronteranno sullo scenario attuale che ci circonda. Tra loro spicca un nome toscano, Alessandro Iala Direttore UOC Transizione al Digitale e Coordinamento Amministrativo Presidi della Azienda USL Toscana Nord Ovest.

“Essere presenti ad eventi come il Forum Risk Management conferma la nostra volontà di consolidare la presenza di TD Group Italia in settori strategici per il nostro futuro - afferma Valterio Castelli, Presidente di TD Group Italia - Siamo ormai quasi alla fine di questo 2024, ma la nostra vision e i nostri obiettivi sono già tutti verso un 2025 che vogliamo sia un nuovo anno di crescita e investimenti”

