Moonlight, Alessandrelli, Muzzi e Padellaro in piazza Grande

Arezzo, 12 settembre 2024 – Prosegue la rassegna letteraria di Confesercenti. Arezzo Moonlight Festival si prepara a concludere la terza edizione. In piazza Grande, venerdì 13 settembre è previsto n un triplice appuntamento. Alle ore 17 Monero Berneschi presenterà il libro “Impresa digitale. Una pioggia di clienti”. A introdurre l'autore saranno Marco Alfonsi e Sivia Ciarpaglini. Alle ore 19 sarà poi Marco Caneschi a presentare Giancarlo Alessandrelli e Francesca Muzzi e le pagine del volume “Una storia bella. La mia vita in due tempi” scritto a quattro mani dall'ex calciatore e dalla giornalista del Corriere di Arezzo. Infine alle ore 21 Guido Albucci presenterà il libro “Solo la verità. Lo giuro” scritto da Antonio Padellaro in città per un piacevole incontro con i lettori. In caso di maltempo le presentazioni si svolgeranno all'interno della Sala Camu del Palazzo di Fraternita.

Intanto ieri sera si è svolto il primo appuntamento. Sul terrazzo di Fraternita, Luca Sommi, introdotto da Gabriele Grazi direttore del festival e dall'editore di Radio Fly Giuseppe Misuriha presentato il volume “La più bella. Perchè difendere la Costituzione” di fronte a centinaia di lettori.