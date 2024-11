Le fumatrici di pecore, un dialogo danzato con Antonella Bertoni e Patrizia Birolo

Arezzo, 25 novembre 2024 – Prosegue la rassegna La danza che muove, la rassegna di danza contemporanea rivolta ad un pubblico ampio ed eterogeneo, curata da Sosta Palmizi con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione CR Firenze; finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU e con il sostegno del Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo, UnicoopFirenze – sez. soci Arezzo.

Appuntamento domenica 1° dicembre alle 17.00 al Teatro Mecenate di Arezzo con la nota Compagnia Abbondanza/Bertoni che presenterà un lavoro del 2010 ma ancora fortemente attuale: Le fumatrici di pecore, un dialogo danzato dalla storica autrice e interprete Antonella Bertoni e Patrizia Birolo. Il duo compone un mondo a misura di fragilità, ponendo l’accento sulla forza dell’unione, scardinando luoghi comuni e costrutti sociali sulla salute mentale.

Le fumatrici di pecore esplora l’essenza della relazione corporea attraverso una collaborazione speciale tra gli autori Abbondanza/Bertoni e la straordinaria (“fuori dall’ordinario”) interprete Patrizia Birolo: “lei portatrice sana di una diversa abilità, noi portatori malati della nostra salute”, nel tentativo di uno scambio reciproco. La voce e il corpo di Patrizia Birolo risuonano con forza e delicatezza, celebrando con orgoglio e autenticità il suo percorso nell’incontro con Antonella Bertoni, una danzatrice tra le più toccanti della danza italiana, il cui muoversi in scena è portavoce dell’umanità del gesto danzato. Le fumatrici di pecore regala la visione stravagante insita nel titolo, il duo attraversa un viaggio emozionale, invitando lo spettatore a riflettere sull’incertezza come prezioso elemento esistenziale.

Lo spettacolo sarà preceduto da due appuntamenti con la formazione presso Spazio Seme ad Arezzo: sabato 30 novembre si terrà la masterclass gratuita L’essere scenico con Michele Abbondanza, storico danzatore e coreografo e co-fondatore della Compagnia Abbondanza/Bertoni. A seguire, lunedì 2 dicembre, l’artista condurrà un laboratorio dedicato agli utenti e agli operatori della Cooperativa Progetto 5.

Bio autori

Michele Abbondanza e Antonella Bertoni hanno tracciato nel tempo un cammino che oggi li identifica come i maestri del teatro danza italiano, Michele Abbondanza nel 1985 è tra i fondatori del collettivo Sosta Palmizi; con la successiva Compagnia Abbondanza/Bertoni, nata dall’unione artistica con Bertoni, hanno esplorato le più diverse poetiche pur rimanendo sempre fedeli a un loro personalissimo e riconoscibile vocabolario coreografico e umano. Stanziali dal 2005 al Teatro alla Cartiera di Rovereto, Michele e Antonella muovono la loro danza dall’urgenza di dare forma a una visione, dando vita ai più svariati progetti, trasversali per età e partecipazione, creando per TV, cinema, Opera, Enti Lirici, occupandosi di pedagogia per adulti e bambini, attraverso seminari e formazione e sostenendo nuovi artisti. Non è una danza comoda, quella di Michele e Antonella, che cerchi il consenso incondizionato e il plauso del pubblico; è una danza che pone domande senza dare risposte, che smuove e fa vacillare senza offrire un sostegno, scalfendo in modo indelebile certezze e preconcetti per trasportare in un viaggio che avrà inevitabilmente esito incerto.