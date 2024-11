Trama intessuta di fili d’oro tra luci e dipinti

Bigozzi

Un filo d’oro lega la Città del Natale. Oro come i gioielli dei maestri aretini che brillano sui mercati di tutto il mondo e fanno volare l’export. Oro come il colore della festa che apre la maratona e segna già il primo weekend da record. Non è solo l’evento dell’anno con le sue mille iniziative e sorprese, ma pure un importante snodo per l’economia con nuovi posti di lavoro (circa cinquecento in due mesi) e un giro di affari stimato in 40 milioni che rivitalizza il commercio, valorizza l’accoglienza alberghiera (camere soldout per diversi fine settimana), impone turni no stop nei ristoranti, scatena code davanti ai bar e ai banchi che si snodano per le vie e le piazze del centro.