Torna in piazza Varchi lo spettacolo musicale degli istituti scolastici

Montevarchi si prepara ad accogliere ancora una volta lo spettacolo musicale della Rete degli Istituti Scolastici del Valdarno Superiore.

Il concerto finale del progetto "Risva in musica sotto le stelle" è in programma per sabato 15 giugno e per il secondo anno consecutivo avrà luogo in piazza Varchi. Tornerà il coro Lis che si esibirà anche nel melodramma "Il flauto Magico" di Mozart, tra le novità di questa edizione. Iniziato nel 2021 come risposta creativa alle sfide poste dalla pandemia, "Risva in Musica", grazie ai dirigenti scolastici del Valdarno aretino e fiorentino, si è trasformato in un’importante opportunità di formazione extra-curriculare, offrendo agli studenti un’opportunità unica di esplorare il mondo della musica e di coltivare legami attraverso il suono.

"Siamo onorati di ospitare il concerto qui a Montevarchi. Anche quest’anno - ha affermato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai - avremo questo importantissimo evento con tanta partecipazione, dalle scuole elementari fino alle medie, con l’importante coro Lis che anche anno scorso si è esibito permettendo di integrare ancora di più persone con disabilità. Quest’anno per la prima volta ci sarà anche il melodramma, nato nella nostra Toscana, eccellenza del nostro Made in Italy". Ieri mattina si è svolta la presentazione dell’iniziativa in Palazzo del Podestà alla presenza del primo cittadino, dei dirigenti scolastici degli istituti coinvolti nel progetto e del direttore dell’ensemble orchestrale, professor Massimo Melani, e del direttore del coro, professor Alessandro Papini.

Le scuole coinvolte sono gli istituti comprensivi Alighieri di Cavriglia, quello di Bucine, di Figline, il Don Milani di Castelfranco Piandiscò, il Giovanni XXIII di Terranuova, il Magiotti di Montevarchi, il Masaccio di San Giovanni, il Mochi di Levane, il Petrarca di Montevarchi, il Venturi di Loro Ciuffenna, i comprensivi di Reggello, Rignano-Incisa, l’Isis Valdarno e l’Isis Vasari di Figline e Incisa.

Francesco Tozzi