Piazza Baldaccio si rimette a nuovo. Un investimento da 800 mila euro

Le risorse sono state inserite pochi giorni fa nel decreto governativo, per cui presto si potrà procedere con la riqualificazione di piazza Baldaccio, "cuore" geografico e fulcro da sempre della vita di Anghiari. Sul piatto, 600mila euro più i 230mila provenienti dalle casse del Comune, che fanno salire a 830mila euro l’ammontare totale dell’investimento. Un intervento che riguarderà non soltanto la superficie (bella e insieme sconnessa in qualche punto), ma anche i sottoservizi, che per l’occasione verranno rifatti. "Cittadini e commercianti chiedevano da tempo di mettere mano sulla piazza principale, noi stessi lo avevamo promesso in campagna elettorale – ha sottolineato il sindaco Alessandro Polcri – e ora finalmente, con i soldi stanziati, potremo avviare l’iter più complesso, che prevede il progetto esecutivo e poi la cantierizzazione". Intanto, l’architetto Massimiliano Baquè è il professionista al quale il Comune si è affidato per valorizzare l’immagine della piazza. "Sì, perché di fatto si tratta di confermare il look storicizzato – ha rimarcato lo stesso architetto – che prevede la ripavimentazione in pietra serena con la novità saliente del richiamo alla vecchia piazza del Mercatale, dal momento che così era in origine. Nel parterre, ossia nella parte esterna rialzata a ridosso della Ruga di San Martino che più di ogni altra ha subito modificazioni e che quindi è meno storicizzata, allestiremo un arredo che ricorderà le vecchie prerogative di sede del mercato". E per ciò che riguarda la tempistica? "Tutto dipenderà dai finanziamenti in arrivo al Comune – è ancora Baquè a parlare – anche se una cosa è certa: opereremo per stralci, iniziando proprio dal parterre per poi concentrarci sui pezzi del quadrilatero, al fine di non condizionare oltre il dovuto le attività commerciali presenti nella piazza".

Il progetto è stato dettagliatamente presentato ieri mattina a Palazzo Pretorio: oltre al sindaco Polcri erano presenti anche la capogruppo Roberta Giorni, il vicesindaco Claudio Maggini, l’assessore al bilancio Daniele Mariotti e il consigliere delegato ai lavori pubblici, Matteo Del Barba. "Era un progetto che avevamo presentato già qualche tempo fa per un bando di rigenerazione – ha affermato l’assessore Mariotti – e che ci è stato finanziato solo adesso". L’intero progetto sarà oggetto di un’assemblea pubblica, nella quale l’amministrazione comunale spiegherà nel dettaglio gli interventi e organizzerà al meglio il cantiere, valutando anche le esigenze dei residenti e dei commercianti, come ha spiegato il consigliere Del Barba.