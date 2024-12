Lavori a Villa Sitorni. I bimbi a San Domenico nella sede temporanea

All’asilo nido comunale di Villa Sitorni arriveranno nuovi spazi per bambini da 3 a 12 mesi. Nel frattempo però: "Ci sarà una temporanea delocalizzazione a San Domenico per interventi più strutturali- avvisano gli assessori Tanti e Casi- Il servizio per le famiglie sarà lo stesso". All’ex asilo aziendale di san Domenico si sposterà dunque la sezione lattanti. La decisione, che ha avuto il via libera della Regione Toscana, consentirà di raddoppiare, portando da 12 a 24, i nuovi posti riservati alla fascia 3-12 mesi. Le famiglie accreditate si vedranno riconoscere anche il permesso ZTL.