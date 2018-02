Firenze, 17 febbraio 2018 - La Toscana Aeroporti I Medicei supera Mogliano 35-22 e torna alla vittoria in campionato che mancava dal 4 novembre in casa contro il Reggio. Nel quindici di Presutti e Basson, buoni gli esordi dell’argentino Mercerat a segno anche con una meta e del seconda linea Lorenzo Savia in campo per un’ora.

Al "Ruffino Stadium Mario Lodigiani" l’inizio dei padroni di casa è arrembante. Si portano subito avanti con le due mete di Lubian e Rodwell entrambe trasformate da Newton. Con due calci piazzati, però, il Mogliano si avvicina nel punteggio. Allo scadere del primo tempo Rodwell ha l’opportunità di segnare la terza meta ma viene placcato proprio sulla linea.

I Medicei si portano sul 21 a 6 all’inizio della ripresa, al termine di un rapido scambio alla mano iniziato da Rodwell, proseguito da Boccardo per Citi a schiacciare e la seguente trasformazione dell’implacabile Newton. Il Mogliano non ci sta. Esce Greeff per uno stiramento che lo terrà fuori per tre settimane e i Medicei subiscono la pressione dei veneti che, con due piazzati e una meta, si portano a solo quattro punti di distacco.

Ci pensa Mercerat, l’argentino appena arrivato, a ristabilire un vantaggio più rassicurante con una finta che gli permette di realizzare la meta poi trasformata da Newton per il 28 a 17. La meta della sicurezza di Montivero, anche questa trasformata da Newton da posizione defilata, precede quella in chiusura del Mogliano.

Prossima partita il 10 marzo a Reggio. “Sono soddisfatto del mio esordio – dice Lorenzo Savia all’esordio in Eccellenza - Rispetto alla Serie A c’è un divario sull’aspetto fisico e non sono ammessi errori. Oggi bene per la vittoria ma dobbiamo migliorare sotto l’aspetto della disciplina”.

Il tabellino

Toscana Aeroporti I Medicei 35 Mogliano Rugby 22

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI: Mercerat, Citi, McCann, Rodwell, Lubian, Newton, Fusco (61’ Esteki), Bottacci (47’ Chianucci), Boccardo, Greeff (57’ Corbetta), Maran (cap), Savia (58’ Brancoli), Montivero, Broglia (47’ Baruffaldi), Schiavon (53’ Zileri). All. Presutti, Basson.

MOGLIANO RUGBY: Giabardo A., Guarducci (70’ Gentile), D’Anna, De Masi (60’ Zanchi), Buondonno, Giabardo G. (73’ Gubana), Gubana (53’ Fabi), Baldino (53’ Ferraro), Corazzi (cap), Finotto (65’ Carraretto), Flammini, Bocchi, Bigoni (68’ Vento), Nicotera, Buonfiglio (75’ Ceccato). All. Dalla Nora.

Arbitro: Meconi di Roma.

Marcatori: 11’ m Lubian tr Newton, 16’ m Rodwell tr Newton, 20’ cp Buondonno, 24’ cp Giabardo A., 44’ m Citi tr Newton, 50’ cp Buondonno, 55’ m Flammini, 65’ cp Buondonno, 69’ m Mercerat tr Newton, 75’ m Montivero tr Newton, 80’ m Flammini.

Note: 56’ cartellino giallo Chianucci; Rodwell Man of the Match. Spettatori 690.