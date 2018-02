Malmantile (Firenze), 11 febbraio 2018 – Il Comitato Regionale Toscana ha assegnato il campionato toscano 2018 per gli under 23 dopo la scadenza dei termini di presentazione del bando. Sarà l’Asd Malmantile Corse presieduta da Stefano Mascherini ad allestire la gara con il IX Gran Premio Città di Malmantile in programma sabato 30 giugno.

Un premio meritato per la società biancorossa fiorentina impegnata sino dalla sua fondazione, nell’organizzare manifestazioni tanto che anche quest’anno oltre al Campionato Toscano under 23, la società organizzerà le gare di Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa, e i Campionati Toscani a cronometro individuale (uomini e donne alla data del 12 maggio) nella zona di Baccaiano di Montespertoli come l’anno scorso. Oltre al titolo regionale under 23, la gara di Malmantile (se le norme lo consentiranno non essendo previsto più il titolo italiano) assegnerà anche la maglia di campione toscano al primo atleta élite.

Non è stato assegnato invece il Campionato regionale juniores, decisione rimandata a una prossima riunione del Comitato Toscano.