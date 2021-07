Rapolano Terme (Siena), 7 luglio 2021 - "Massima cautela e rispetto rigoroso delle normative vigenti". E' questo l'appello che il Comune di Rapolano Terme (Siena) lancia in una nota, a seguito della comunicazione da parte dell'Ausl Toscana sud est della presenza sul territorio di sei casi di positività al Covid-19 con variante Delta in un unico nucleo familiare. "Il Comune - si legge nella nota - rende noto che i casi di variante Delta riscontrati sul proprio territorio sono tutti appartenenti o riconducibili allo stesso nucleo familiare. Le persone interessate sono già sottoposte alle misure di sorveglianza domiciliare prescritte dall'Azienda Usl, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Raccomandiamo la massima cautela e di continuare a rispettare le regole per la prevenzione e il contenimento dei contagi, come previsto dalle normative attualmente in vigore: utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi, divieto di assembramenti, mantenimento delle distanze interpersonali e igienizzazione frequente delle mani''.

© Riproduzione riservata