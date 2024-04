Sosta riservata per i residenti. Occorre il pass

Problemi di sosta a Marinella: per i residenti ci sarà una opportunità speciale. L’amministrazione comunale ha istituito con atto di giunta nel parcheggio di via Giovanni XXIII e in via della Repubblica la Zru di Marinella, ossia la zona di particolare rilevanza urbanistica che consente ai cittadini residenti della frazione che ne faranno richiesta di usufruire degli spazi di sosta a loro riservati, esponendo sul veicolo un apposito contrassegno rilasciato dal Comune. La Zru sarà operativa dalla messa in posa della segnaletica che avverrà entro aprile. La polizia locale ha predisposto un modulo, scaricabile dal sito web del Comune, per richiedere il rilascio del pass e accedere all’area individuata. "Sono numerose le segnalazioni dai cittadini residenti a Marinella sulla difficoltà di sostare nelle zone limitrofe della frazione – spiega l’assessore alla polizia locale Stefano Torri – una situazione che si aggrava nei mesi estivi. Per questo abbiamo istituito la Zru. Una misura, seppur sperimentale, che risponde alle richieste dei cittadini da valutare in un programma temporale di interventi graduali". Il modulo di richiesta corredato dalla documentazione richiesta (copia carta circolazione dei veicoli da autorizzare, copia carta identità del richiedente, copia del versamento di 10 euro in favore del Comune) dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo del Comune. Successivamente il pass verrà consegnato dal comando di polizia Locale. E’ consentito il rilascio di due permessi a nucleo familiare.