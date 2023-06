Camaiora, la tradizione è servita: dieci serate tra gastronomia, musica e tanto divertimento

Santo Stefano Magra (Spezia), 18 giugno 2023 – Campi estivi per la Terza Età, festa del "Goto" e centri per i ragazzi: insomma occasioni un po’ per tutte le età. Il Comune di Santo Stefano Magra si sta preparando all’estate con un occhio alla tradizione folcloristica del territorio ma anche con estrema attenzione agli anziani in un momento, come quello estivo, nel quale occorre predisporre momenti di aggregazione e per aiutare le famiglie con i campus vista la chiusura delle scuole. Dal 6 al 16 luglio prossimi torna per la 32^ edizione organizzata al campo sportivo "Camaiora" l’appuntamento con il Goto, la tradizionale festa del vino. Dieci serate di banchi gastronomici, ballo con orchestra e divertimento. Si inizia giovedì 6 con un viaggio nella musica dagli anni Ottanta con Radio A, quindi venerdì esibizione e intrattenimento di Mirko e Gemma della scuola Robert Fashion Dance e sabato sera Luna Folk. Domenica 9 luglio spazio allo show man Max Giampaoli prima della giornata di riposo di lunedì 10. Martedì 11 sarà la volta di Maritè e Gli Elisir, mercoledì Giorgio Ikebana, giovedì Ipanema Band, venerdì Antonio Maenza Band, sabato Giovanna Martini e conclusione domenisa 16 luglio affidata a Fabio Cozzani e la sua orchestra. Torna sempre dal mese di luglio l’appuntamento con "Estate Terza Età" l’iniziativa organizzata dai servizi sociali dell’amministrazione comunale santostefanese in collaborazione con Auser e lo stabilimento balneare Tropicana di Fiumaretta. Sarà possibile andare in spiaggia accompagnati dal servizio pullman in partenza da Santo Stefano Magra nelle settimane che vanno dal 3 al 7 luglio; 10-14 luglio; 4-8 settembre; 11-15 settembre.

Per saperne di più contattare la signora Olimpia al numero 347-5218045 oppure il centro Auser Santo Stefano Magra 0187-699094. Nell’estate, vista la chiusura delle scuole, ci sarà spazio anche per i bambini e i tradizionali campus che il Comune ha organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio e anche la Protezione Civile. Sarà un’occasione per trascorrere giornate di divertimento e tra qualche tempo anche per riprendere confidenza con i libri e svolgere i compiti delle vacanze con personale qualificato. Le informazioni sono a disposizione sul sito internet dell’ente.