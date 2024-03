Eventi da maggio a novembre. Il Comune seleziona idee e progetti per iniziative di natura commerciale

Il Comune di Sarzana seleziona progetti per iniziative commerciali, attraverso l’avviso pubblicato sul sito web nella sezione Suap, il cui obbiettivo è stimolare la proposta di eventi autofinanziati o con compartecipazione economica residuale da parte dell’ente. Si tratta del progetto “Sarzana commercial” per la comunicazione e organizzazione di eventi e iniziative di natura commerciale da realizzare tra maggio e novembre, approvato in giunta con delibera 53: "Cerchiamo qualità, destagionalizzazione e innovazione", spiega l’assessore Luca Ponzanelli. Possono presentare domanda, tramite modulo, imprese, enti, associazioni, consorzi, fondazioni, camere di commercio, pro loco, commercianti, professionisti, consulte, ambulanti, hobbisti e così via, sia in forma singola che in partnership. Invio entro le 12 di martedì 3 aprile all’ufficio protocollo: consegna a mano o tramite Pec a [email protected]. Viene raccomandato di indicare in oggetto “Sarzana commercial – Domanda” e di consultare il bando.

A titolo esemplificativo, “Sarzana commercial” propone già alcune iniziative per la quali conta di individuare soggetti che si facciano carico dell’intera organizzazione e promozione. Per l’enogastronomia c’è “Sarzana food experience”, rassegna articolata in più eventi organizzati in periodi differenti, con attività di vendita al dettaglio, degustazione e promozione: per le tipicità del territorio (Val di Magra, Val di Vara e Lunigiana) l’appuntamento si chiamerà “Lunae gourmet”. Previsti inoltre la rivisitazione dell’appuntamento “Sarzana a tavola”, eventi dedicati allo street food, allo slow food, al vegetariano e al settore bio. Le proposte per dare contenuti agli appuntamenti dovranno tener coinvolgere attività di ristorazione e bar del centro-semicentro storico. Per quanto i settori economici e industriali si pensa invece all’organizzazione di convegni e workshop anche con la formula expo. “Sarzana Commercial” raccoglierà anche proposte commerciali di intrattenimento per famiglie e bambini, con iniziative itineranti anche musicali. Tra la primavera e l’estate sono previste tre notti bianche: sabato 22 giugno (apertura dell’estate), domenica 21 luglio (compleanno di Sarzana), sabato 21 settembre (chiusura dell’estate). Spazio agli eventi a tema del “Distretto creativo”, l’area che comprende piazza Calandrini e le vie Castruccio Castracani, Torrione San Francesco, Bonaparte, Cattani, Fiasella, Mascardi. Torna “Il mercato della Soffitta” (periodico) da tenersi generalmente nella terza o quarta domenica del mese. “Sarzana in fiera” è invece rivolta a iniziative comprensive di mercati e fiere in generale tra cui i mercatini degli hobbisti e creatori di opere dell’ingegno.

Eventi a Marinella per la riqualificazione strutturale e turistica con eventi musicali, iniziative per famiglie e bambini e notti blu. La sezione “Eventi nei quartieri” (extra centro storico) è rivolta a associazioni, gruppi e consulte per sagre di quartiere, appuntamenti ricreativi per famiglie, eventi legati alle tipicità, alla storia, alle vocazioni della frazione, alle feste patronali. Infine un riferimento al 60° anniversario de “La Soffitta nella Strada” che si terrà dal 2 al 18 agosto : in questo caso l’avviso è rivolto a soggetti interessati a iniziative da svolgersi in concomitanza alla rassegna come spettacoli o eventi in musica.