Ciclismo: domenica il 70esimo Gran Premio Ezio Del Rosso a Montecatini

Montecatini Terme, 6 ottobre 2021 - La maglia iridata di Filippo Baroncini conquistata con la meravigliosa gara in Belgio e quella del tricolore il toscano Gabriele Benedetti conseguita quest’anno in provincia di Prato, faranno parte domenica prossima 10 ottobre dello schieramento di lusso che garantisce il 70° Gran Premio Ezio Del Rosso, penultimo impegno stagionale in Toscana per i dilettanti èlite e under 23.

A Montecatini Terme il gruppo sportivo Le Casette presieduto dall’ex sindaco di Montecatini Giuseppe Bellandi, è pronto a regalare agli appassionati di ciclismo un’altra giornata di grande ciclismo. Al momento sono circa 130 gli iscritti ed oltre a Baroncini e Benedetti è assicurata la presenza di altri brillanti protagonisti della stagione compreso Michele Gazzoli splendido vincitore dell’edizione dello scorso anno. Confermato il tracciato senza la salita verso Goraiolo mentre il ritrovo per avere maggiore spazio nell’allestimento della “zona gialla” prevista dalle norme anti Covid, sarà all’Ippodromo Sesana che già nelle settimane scorse ha ospitata quello della Gran Fondo. L’arrivo invece come al solito sul Viale Giuseppe Verdi al termine dei 177 chilometri.

PERCORSO: La partenza ufficiale a mezzogiorno da Corso Roma per affrontare un circuito a forma di ottovolante lungo 33 km e 800 metri da ripetere per 4 volte (Montecatini, Margine Coperta, Borgo a Buggiano Casabianca, Biscolla, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini, Vico, Ponte di Serravalle, Pieve a Nievole, Montecatini per complessivi 135 km). A questo punto i corridori dovranno affrontare per altre tre volte la salita di Vico (sette i passaggi in totale) al centro di un ridotto anello di 14 Km (Vico, Nievole, Ponte di Serravalle, Pieve a Nievole, Montecatini) prima di concludere la corsa patrocinata dal Comune, e che non mancherà di portare ai bordi strada tanti appassionati di ciclismo.