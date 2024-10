Un pranzo per l’Africa. Solidarietà oltre i confini per donare un sorriso

Dalla Lunigiana all’Africa, con tanta solidarietà. La Caritas parrocchiale di Aulla organizza una pranzo sociale di beneficenza, in calendario per domenica. Obiettivo raccogliere fondi per un’ottima causa, i progetti dell’associazione Gocce di sorriso che opera in Africa da anni. Il pranzo inizierà alle 13 e si svolgerà nella struttura di Cagina, ad Aulla, prevede un menù ricco di prodotti locali da gustare. Chi parteciperà non solo potrà trascorrere un piacevole pomeriggio, ma potrà contribuire a un ampio progetto dell’associazione guidata dal medico cardiologo Massimo Bonetti, che ha messo il suo lavoro a disposizione delle persone in difficoltà. Si è avvicinato al volontariato fin da giovanissimo, in oratorio, a Milano, in qualità di educatore, seguendo per alcuni anni i percorsi educativi con iniziative in ambito sociale e sportivo. E non si è più fermato. Tra i primi progetti ci sono stati le consultazioni mediche gratuite, grazie a personale volontario, nei villaggi più remoti nella regione di Tambacounda, la donazione di un ecografo e l’invio di un’ambulanza, un fuoristrada attrezzato, donato dalla Pubblica Assistenza di Fivizzano, nel villaggio di Kouthiaba, in Senegal. Si è poi avviata la costruzione del centro Neppekobokk, progettato facendo costante riferimento alle indicazioni e alle esigenze emerse dal confronto con la popolazione locale, dalle caratteristiche culturali, climatiche e costruttive locali, oltre che dalle esigenze funzionali a cui è destinato. ‘Neppekobokk’, tra l’altro, significa ‘Per tutti’. L’associazione è nata nel 2018 e porta particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo. Oltre alla cooperazione internazionale ha uno scopo educativo rivolto in particolar modo ai giovani. In Senegal, con il supporto di molte associazioni, è stata realizzata una piccola scuola per i bimbi più piccoli nella savana, il centro polifunzionale è in fase di ultimazione. I volontari continuano con la raccolta farmaci e con le visite mediche gratuite, ogni volta che vanno in missione. Sono andati a gennaio ed è stata la loro sesta missione. Non è la prima volta che la Caritas organizza una raccolta per Gocce di sorriso, in passato sono stati promossi due spettacoli teatrali, uno a Terrarossa e un altro ad Aulla. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Enrico al numero 330254130.

Monica Leoncini