Nuova grande sede operativa per Onoranze Funebri Apuane

Ha scelto una palazzina imponente nella periferia industriale di Massa, precisamente in via Dorsale. Agas Baldi, noto imprenditore nelle onoranze funebri, ha inaugurato, assieme ai due figli Matteo e Marcello che con lui lavorano e conducono l’azienda di famiglia, la nuova sede operativa delle Onoranze Funebri Apuane. "Ho inziato nel 1993 – dice Baldi – ancora giovanissimo e senza esperienza in un settore dichiaratamente difficile. Piano piano, però, sono riuscito a inserirmi e a trovare una collocazione utile e remunerativa. La principale agenzia resterà in via Risorgimento ma qui, nel nuovo distaccamento, condurremo quasi tutte le attività del settore. Ci sono diverse salette di commiato, una cappella e altre stanze dedicate alla cura del rapporto commerciale. Oltre a questo abbiamo ambienti destinati alla scelta e lavorazione delle immagini legate alla definitiva elaborazione dei siti finali, loculo e urne, e ambienti studiati invece per i colloqui di mercato".

Insieme ad Agas, come detto, lavorano anche i due figli, Marcello e Matteo, oltre a 6 dipendenti che da sempre collaborano con lui. "La nuova sede – conclude l’imprenditore – rappresenta anche un progetto al quale eravamo da sempre tendevamo tutti con grande ambizione e aspirazione. L’averlo raggiunto insieme ci dà la misura dell’attaccamento e della affezione che sempre regola la nostro condotta di impresa". Il taglio del nastro è stato affidato all’assessora Alice Rossetti. Presenti anche il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, l’ex calciatore Roberto Mussi e il consigliere regionale Giacomo Bugliani.