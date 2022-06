Sciagura dell’elicottero, le ultime immagini sorridenti prima della tragedia / VIDEO

Lucca, 12 giugno 2022 - Immagini sorridenti e serene nell'assordante rumore delle pale dell'elicottero: il video, ripreso da Tarek Tayah (una delle sette vittime dello schianto mortale sull'Appennino) mostra gli ultimi istanti prima di entrare nella bufera e prima della tragedia.

Nello schianto sono morti sei passeggeri, imprenditori turchi e libanesi, e il pilota italiano.

Il velivolo era diretto in Veneto, a Treviso, ed era partito dall'aeroporto di Tassignano, a Lucca. Le vittime, imprenditori, erano in Toscana per la fiera del settore cartario, il cui distretto si trova proprio in provincia di Lucca ed è famoso a livello internazionale.

Le vittime sono Kenar Serhat, Cez Arif, Ilker Ucar, Altug Bulent Erbil, di un’importante azienda turca, la Eczacibasi; Chadi Kreidy e Tarek Tayah, rispettivamente della ditta Sanita e Gespa del gruppo libanese Indevco. Quindi il pilota dell'elicottero, Corrado Levorin, 33 anni, originario di Polverara, comune a pochi chilometri da Padova.