Valentano, 19 agosto 2021 - E' finito il rave party illegale iniziato il 13 agosto nel Viterbese. Le forze dell'ordine, dall'alba di oggi, sono intervenute di fronte all'ingresso del lago di Mezzano. Sul posto una ventina di blindati del reparto mobile della Polizia di Stato, due squadre di conofili e alcune ambulanze. Presenti anche guardia di finanza e carabinieri. Per tutta la notte, dopo lo stop alla musica intorno alle 3, è stato continuo il deflusso di camper, autocarri e auto. I mezzi sono stati fermati ai posti di blocco presenti in tutta la zona, sia nel Viterbese che nella parte di Grosseto, e le persone a bordo sono state identificate. Due ragazzi sono stati arrestati per aver forzato un posto di blocco. Molti partecipanti sono risultati stranieri. Un elicottero sorvola la zona. Intorno alle otto di mattina la stragrande maggioranza dei giovani aveva già abbandonato il luogo. Gli altri stanno smontando le tende e portando via le loro cose in queste ore Al momento permangono un centinaio di mezzi e circa 250 persone ma non si registrano disordini o resistenze e la situazione appare pienamente pacifica.

Nella zona del rave sono visibili numerosi sacchi pieni della spazzatura raccolta dagli stessi partecipanti. Nelle vie limitrofe, invece, stazionano lunghe file di auto e camper in uscita. Ci vorranno ancora delle ore affinché l'intera area torni ad essere libera. Oltre ai tempi tecnici, infatti, non mancano gli inconvenienti dell'ultimo momento, come quello di un gruppo di ragazzi che ha smarrito la chiave dell'auto e sta cercando di contattare qualche familiare per farsi portare un doppione. La musica è spenta e a ballare non c'e' piu' nessuno. Per il rave party di Valentano, quello che si consuma nella giornata di oggi è davvero l'ultimo atto. Ieri sera alcune decine di partecipanti , dopo aver abbandonato il rave, sono segnalati nel centro storico della confinante Pitigliano. Alcuni erano in cerca di cibo, altri si sono addormentati accampandosi nelle strade pubbliche. Risalendo la Toscana in 300 hanno 'occupato' le cascatelle di Saturnia.

Le richieste di intervento

Il 17 agosto, i sindaci e le giunte di Manciano, Pitigliano e Sorano, in provincia di Grosseto, avevano denunciato pubblicamente l’irregolare raduno, definito "un attacco frontale ai territori e alla popolazione dei comuni limitrofi”. Il rave sta minacciando, secondo gli amministratori toscani, "le attività economiche, in piena stagione turistica, e la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, anche dal punto di vista sanitario". Per questo motivo hanno richiesto un intervento deciso delle Prefetture, a partire da quella di Grosseto, a cui fanno riferimento. Il raduno infatti, pur trovandosi in territorio laziale, si sta allargando verso i territori del sud della Toscana.

"Chi oggi grida allo scandalo e sollecita interventi coatti" sul rave party del viterbese "sappia che sta insistendo su una soluzione dove la possibilità di avere feriti gravi o eventi letali è una concreta probabilità. Per questo, il nostro giudizio sull'operato del questore è assolutamente positivo e gli rivolgiamo la nostra solidarietà e vicinanza". Così il portavoce dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia, Girolamo Lacquaniti. "Siamo consapevoli - spiega Lacquaniti - che le immagini di Viterbo appaiono uno schiaffo alla situazione che viviamo tutti, ma, sotto il profilo tecnico operativo è giusto sottolineare che altre soluzioni contengono concreti rischi di danni molto peggiori".

Inoltre, aggiunge, "l'azione di persuasione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ha portato, ad oggi, all'allontanamento dall'area di circa 1.500 soggetti". "Il terreno privato (non pubblico) oltre ad essere particolarmente vasto - sottolinea il portavoce dell'Anfp - è stato occupato da decine di tir e vede la presenza di migliaia di persone. In più è presente vegetazione secca, facilmente infiammabile. In uno scenario di questo tipo l'intervento prevederebbe un uso della forza che dovrebbe tenere conto dei rischi connessi al movimento di mezzi pesanti tra la folla. In più l'uso dei lacrimogeni rischia d'innescare incendi con esiti drammatici".

Cinque ricoverati in coma etilico

Cinque partecipanti al rave party abusivo di Valenzano di Viterbo sono stati ricoverati al pronto soccorso dell'ospedale della vicina Pitigliano (Grosseto), comune toscano confinante, per gli effetti dell'alcol. Secondo quanto si apprende quattro sono in coma etilico, tuttavia la gravità delle loro condizioni non è tale al momento da giustificare un trasferimento a Grosseto e vengono curati nel piccolo ospedale della Maremma. Secondo quanto si apprende da fonti, per le strade di campagna che portano al rave party è un andirivieni continuo di ambulanze per assistere i partecipanti che si stanno sentendo male dopo giorni di 'sballo' e musica. Alcuni di loro vengono curati sul posto, altri trasferiti ai pronto soccorso. Non è chiarito al momento quante persone sono state soccorse e dall'area del rave le informazioni giungono frammentarie. Presidi sanitari mobili assicurano una pronta assistenza in caso di bisogno

Il precedente

Le immagini del rave che arrivano dalle campagne davanti al lago di Mezzano, nel Viterbese, riportano alla memoria quanto successo ai primi di luglio in Toscana. Un borgo era rimasto ostaggio per quattro giorni di un rave party abusivo con seimila persone arrivate da tutta Europa, in auto, camper, roulotte e persino pullman organizzati. Succedeva tra sabato 3 e martedi' 6 luglio a Tavolaia, una piccola frazione del Comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Per quattro giorni e tre notti i residenti erano stati costretti a recintare le proprie abitazioni o a fare la guardia per evitare che i partecipanti al rave, sotto effetto di alcol e droghe, si introducessero in giardini e pertinenze. Tre notti insonni tra musica a tutto volume, 'sparata' da gigantesche casse portate su un tir francese. poi sequestrato, e qualche atto di vandalismo. Bottiglie di birra scagliate nei giardini e gente 'sballata' che vagava tra le vicine case di Tavolaia scoperta a fare i propri bisogni sugli usci o nei giardini. Un inferno in una frazione fino a prima immersa tra natura e silenzio.

I video e le foto pubblicati sui social dai partecipanti al rave abusivo avevano alimentato rabbia e domande degli abitanti: "Perche' a noi cittadini vengono chiesti sacrifici, vaccini, green pass, mascherine mentre 6.000 persone possono arrivare da ogni parte d'Europa senza controlli o quarantene, occupare abusivamente un luogo e vivere per tre giorni ai confini della legalita' e del rispetto?". I partecipanti al rave di Tavolaia erano arrivati da regioni del Centro-Nord e dall'estero: moltissimi dalla Francia e anche da Spagna, Svizzera e Inghilterra. Il sindaco del paese si era rivolto alla Prefettura di Pisa che aveva da subito attivato posti di blocco e sbarrato le strade di accesso al pianoro. Un lavoro immane per le forze dell'ordine che si era poi concluso, fra le altre cose, con l'arresto di un pluripregiudicato, il sequestro di un tir francese con le mastodontiche casse, un giovane in prognosi riservata per aver ingerito del liquido di raffreddamento e l'identificazione di 1.084 persone. Per tutti erano scattate la denuncia per il reato d'invasione di terreni aggravato e il Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Pisa fino a 3 anni.

© Riproduzione riservata