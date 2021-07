Santa Maria a Monte (Pisa), 5 luglio 2021 - Sono circa 200, ad ora, le persone identificate dalle forze dell'ordine e che ora rischiano una denuncia per invasione di terreno privato, sui 6.000 o forse più partecipanti al rave party, evento non autorizzato, in svolgimento da sabato notte in Toscana, a Tavolaia di Santa Maria a Monte (Pisa) con persone provenienti da Italia e anche Paesi europei. I 200 sono giovani che hanno definitivamente abbandonato l'area. La zona è infatti cinturata da polizia e carabinieri, oltre un centinaio di agenti, e da un dispositivo di protezione civile con l'istituzione di tre check point sulle vie d'accesso per bloccare eventuali nuovi arrivi.

