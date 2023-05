Presentato il "Grifone Meeting" Le stelle dell’atletica sulla pista dello stadio Zecchini

di Paolo Pighini

Grosseto torna ad essere la regina internazionale dell’atletica leggera grazie alla prima edizione del Grifone Meeting, che raccoglie il testimone del Meeting di Castiglione, in programma sabato pomeriggio sulla pista e sulle pedane dello stadio "Zecchini" ideale passerella per 98 medaglie internazionali. L’evento è stato presentato ieri mattina nella sala conferenze dell’hotel Granduca alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e della Meeting director Elisabetta Artuso. Un appuntamento da grandi numeri: il Meeting di Castiglione lo scorso anno, infatti, ha scalato le classifiche internazionali ponendosi al 49mo posto del ranking mondiale, su quasi 1300 manifestazioni entrate nella graduatoria, e al primo posto in Europa del circuito Challenger.

"E’ un sogno che si realizza – ha esordito il primo cittadino – quello di portare definitivamente questo evento a Grosseto. Il Grifone Meeting è il classico esempio di come realizzare un indotto sportivo come dimostra la consegna del riconoscimento all’Ambito Maremma Toscana Sud come Comunità europea dello sport 2024. Da anni siamo diventati un punto di riferimento per l’atletica internazionale grazie anche al nostro ambiente, al clima favorevole, all’impiantistica di primo livello e ai nostri dirigenti che riescono ad organizzare eventi di qualità e richiamare personaggi di livello internazionale. Invito i giovani e le famiglie ad essere presenti allo Zecchini".

"Ringrazio Comune, Forze armate, l’Atletica Castiglionese, l’Atletica Grosseto e la società Skeep – ha detto Elisabetta Artuso – che ci hanno permesso di organizzare questo evento. La pista è straordinaria e tanti atleti che hanno gareggiato qui l’anno scorso ci hanno chiesto di poter ritornare. Essendo stata un’atleta di alto livello posso dire con certezza come le strutture cittadine possano contribuire non solo a fare attività a livello professionistico, ma anche a creare il famoso turismo sportivo".

"Quest’anno abbiamo il piacere di avere in Toscana due dei meeting più importanti in Italia ed Europa – conclude la Artuso ricordando il Golden Gala Pietro Mennea che il 2 giugno si svolgerà a Firenze – e spero in grandi risultati degli atleti, ma nche nella risposta del pubblico".

Appuntamento a sabato con inizio alle 15.30 e diretta su RaiPlay. Tra gli atleti in gara in rappresentanza di 29 diverse nazioni vi sono ben 98 medaglie internazionali, tra cui l’argento olimpico Sashalee Forbes ed i plurimedagliati, europei e mondiali, Adam Gemili e Amel Tuka. Presenti 78 titoli italiani. Aggiunto nel programma il salto in alto femminile: tra le iscritte le azzurre Alessia Trost, Idea Pieroni e Marta Morara.