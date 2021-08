Firenze, 5 agosto 2021 - Anche la Toscana, insieme alle Marche, entra fra le regioni in zona rossa nella mappa epidemiologica dell'andamento dei contagi Covid secondo l'Ecdc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. Interpellato, a margine di una conferenza stampa, il presidente della Regione, Eugenio Giani, ammette che potrebbero esserci ripercussioni sul turismo: "Sicuramente - dichiara rispondendo a una domanda specifica dei cronisti - e secondo me sono dati che connotano una situazione che personalmente non ritrovo. Ci troviamo ad avere una situazione chiaramente di stabilizzazione della curva e in questo contesto vediamo che abbiamo 225 ricoveri, ma nei reparti Covid ci sono più di 5 mila posti a disposizione. Abbiamo in terapia intensiva 22 persone ricoverate, quando noi ne possiamo reggere fino a 650-700. Quindi rimango perplesso".

D'altronde ci sono segnali di rallentamento dei contagi Covid in Toscana. Un elemento che Giani intende valorizzare: "Di fronte a un terribile nemico come il Covid- afferma- non si deve eccedere in ottimismo, quindi sono molto misurato, ma il fatto che per la prima volta dopo cinque settimane di crescita anche molto forte del Covid, il giovedì, giorno di più alta diffusione, abbiamo un dato simile a quello della scorsa settimana" è positivo perché implica un rallentamento della crescita della curva.