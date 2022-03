Firenze, il nuovo Swatch: assalto al negozio per il modello da 260 euro

Firenze, 26 marzo 2022 - Delirio collettivo per un nuovo modello di Swatch. I celebri orologi svizzeri che hanno fatto furore negli Anni Novanta sembravano ormai un ricordo della moda. Eppure ci sono ancora tantissimi appassionati. Il trend è tornato, per l'uscita di un modello in collaborazione con Omega dal costo di 260 euro.

Bioceramic MoonSwatch Collection è il titolo della collezione di orologi che ha fatto andare in tilt i giovanissimi anche a Firenze. Code fin dall'alba. Erano le cinque circa quando i primi clienti hanno iniziato a radunarsi di fronte al punto vendita Swatch di piazza del Duomo. L'azienda era stata chiara in questi giorni, prima del lancio, dalle sue pagine Facebook: massimo un orologio a persona, per evitare accaparramenti.

E così gruppi di amici e famiglie che volevano entrare in possesso di più di un orologio si sono organizzati in gruppi. Per questo in mattinata la coda prendeva buona parte della piazza, e si mischiava ai turisti in un bel sabato di sole. Il costo dell'orologio? Tra i 250 e i 260 euro circa, a seconda dei modelli che si rifanno ognuno a un pianeta del sistema solare.