Roma, 1 febbraio 2022 - Regole Covid confermate fino al 10 febbraio. Il Governo Draghi prende tempo sul fronte dell'allentamento delle misure che contrastano la diffusione del virus. In attesa del nuovo decreto legge Covid che arriverà mercoledì dopo il nuovo consiglio dei ministri, con un'ordinanza del ministro della Salute Speranza sono state confermate alcune regole che erano in scadenza alla mezzanotte del 31 gennaio. Si va avanti con l'obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca fino al 10 febbraio e le discoteche per il momento restano chiuse.

Per il cambio di passo e il graduale allentamento delle restrizioni anti Covid serve quindi ancora tempo. Attenzione ora all'appuntamento di mercoledì, con il cdm che affronterà altri temi scottanti: scuola, il sistema dei colori delle Regioni, la durata del green pass per chi ha effettuato la dose booster del vaccino.

Resta l'obbligo delle mascherine all'aperto anche in zona bianca. Per altri dieci giorni tutti gli italiani, anche quel milione e mezzo di persone che vivono in Basilicata, Molise e Umbria, le uniche regioni ancora in zona bianca, dovranno continuare a indossare le mascherine. La scelta del governo Draghi è quella di osservare fino al 10 febbraio l'andamento della curva dei contagi, che da giorni mostra una tendenza a calare, ma non si è ancora stabilizzata.

Da oggi 1 febbraio la durata del green pass è stata modificata: da 9 a 6 mesi. Per chi quindi ha effettuato la terza dose booster del vaccino ad esempio a settembre, la scadenza è fissata a marzo, senza possibilità di proroghe. Un problema questo su cui il Governo sta lavorando: la volontà è quella di prolungare la durata del passaporto vaccinale, anche perché la al momento la quarta dose non è stata autorizzata. Prolungarlo per quanto? Sulla durata dell'estensione ancora non c'è chiarezza.

Chiaro invece l'utilizzo del super green pass o del green pass base per accedere a negozi, uffici pubblici o per svolgere tante attività. Per quanto riguarda negozi alimentari o che rispondono a un criterio di prima necessità (ad esempio supermercati) non è necessario mostrare all'entrata la certificazione verde. Stesso discorso anche per entrare in farmacia o dal veterinario, oppure per recarsi in un commissariato di polizia per sporgere una denuncia. Green pass base (ottenibile anche con tampone antigienico o molecolare) fondamentale non solo per andare dal parrucchiere o dall'estetista, ma anche per entrare in banca, alle poste o negli ufficiali aperti al pubblico. Serve invece il super green pass per andare al cinema, a teatro oppure per utilizzare mezzi pubblici come autobus o metropolitana. Serve la certificazione rafforzata anche per frequentare ristoranti o bar (anche all'aperto).

Dal 1 febbraio pericolo multe per gli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino. In casi di controllo, il rischio è quello di una sanzione una tantum di 100 euro. Dal 15 febbraio scatterà poi l'obbligo del super green pass per tutti i lavoratori. Qui le multe previste sono molto più salate: da 600 a 1.500 euro.

Nel consiglio dei ministri di mercoledì ci sarà una ulteriore rimodulazione delle regole riguardanti la scuola. Al momento due sono le ipotesi principali: estendere alle elementari le regole già in vigore per medie e superiori, e dunque la classe andrà in didattica a distanza a partire da tre contagi; equiparare il sistema delle quarantene a quello già in vigore per tutti i cittadini, niente isolamento per chi è guarito o vaccinato da meno di 120 giorni o ha fatto il booster, 5 giorni per chi è vaccinato e guarito da più di 4 mesi, 10 giorni per i non vaccinati. Resta da sciogliere il nodo di nidi e scuole dell'infanzia, dove anche chi è guarito dal Covid è costretto a rimanere a casa in caso ci sia un positivo.

Sempre mercoledì proseguirà la discussione sul superamento del sistema dei colori delle regioni. I governatori continuano a chiedere un accelerazione su questo fronte, eliminando la distinzione fra zona bianca, gialla e arancione. Il Governo Draghi ha aperto alla possibilità di modifica ma non alla cancellazione: resterà la zona rossa.