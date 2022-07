Quarta dose vaccino Covid over 60 in Toscana: oltre 10mila prenotazioni

Articolo : Quarta dose per over 60 e fragili Sono aperte le prenotazioni

Articolo : Quarta dose per over 60 e fragili, al via le prenotazioni sul portale regionale

Firenze, 13 luglio 2022 - «Stamani ci sono più di 10.000 persone che si sono prenotate quindi la reazione all'indicazione nazionale, che ha visto in prima fila la Regione Toscana poter attivare la prenotazione, è stata ben raccolta dai cittadini». Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dei lavori del Consiglio regionale parlando dell'apertura, ieri, delle prenotazioni per over 60enni e fragili over 12.

«I cittadini probabilmente sentono che il Covid è largamente diffuso - ha aggiunto - ma devo dire che i dati ci indicano che l'ondata sta entrando in una sua stabilizzazione. Tutto questo non ci esime dal promuovere una vaccinazione che è l'unico vero elemento che può consentire il contrasto al Covid, perché anche se il Covid si propaga, chi è vaccinato lo può sopportare molto meglio».

Dunque da ieri sono aperte le prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid riservata agli over 60 e alle persone con elevata fragilità dai 12 anni in su sul portale regionale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it. La Toscana è, dunque, già pronta per somministrare la quarta dose ovvero la seconda dose di richiamo (second booster) anche alle persone di età pari o superiore a 60 anni oltre a quelle dai 12 anni in su con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti /preesistenti. Queste due nuove fasce di popolazione si aggiungono agli over 80 e agli ultrasessantenni fragili, per i quali le somministrazioni delle quarte dosi sono partite lo scorso 14 aprile.

La somministrazione della quarta dose sarà effettuata dai medici di medicina generale, nelle farmacie che aderiscono e nei centri vaccinali sul territorio gestiti dalle Asl. Le prenotazioni per i vaccini si possono effettuare anche nelle farmacie e nelle parafarmacie della Toscana. Si può avere il secondo ‘booster’ anche se, dopo il primo richiamo, è avvenuta l’infezione naturale: devono essere passati 120 giorni dal test risultato positivo.