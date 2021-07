Roma, 17 luglio 2021 - Preoccupano i dati sul coronavirus in questa metà di luglio. Numeri in aumento, che potrebbero in qualche modo interferire con le vacanze degli italiani, in questa estate in cui c'è voglia di ripartenza e in cui molti hanno già prenotato alberghi e strutture e già stanno trascorrendo il loro periodo di riposo. Una situazione in continua evoluzione. Oggi i contagi sono 3.121, con un incremento di 223 rispetto a ieri.

Tamponi processati

Il numero totale di tamponi nelle ultime 24 ore è pari a 244.7972 (in crescita di poco piu' di 39mila rispetto a ieri), e l'indice di positivita' cala di un decimale, all'1,3%.

13 decessi

Il numero di decessi nelle ultime 24 ore è di 13 (ieri 11), portando a 127.864 il totale dall'inizio dell'epidemia in Italia.

Ricoveri ordinari e terapie intensive

In lievissima crescita il numero di ricoverati in terapia intensiva, sono 162 contro i 161 di ieri, ma in calo il numero di ingressi giornalieri, sono infatti 9 contro i 13 di ieri. In aumento i ricoveri nei reparti ordinari, sono oggi 1.111 contro i 1.088 di ieri, quindi +23. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Toscana, 222 nuovi casi

Sono 222 i nuovi casi in Toscana nelle ultime 24 ore. Non si registrano decessi. I dati non erano così alti dalla fine di maggio. LEGGI IL BOLLETTINO

Veneto, balzo dei contagi

Altro dato pesante dei nuovi positivi Covid in Veneto, con 424 contagi in sole 24 ore, dopo i 425 della giornata di ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Dati di questa entità non si registravano dalla metà dello scorso maggio. Vi sono anche 3 decessi rispetto a ieri, che portano il totale a 11.629. Dall'inizio dell'epidemia il numero complessivo degli infetti sale a 428.171. I dati clinici salgono per quanto riguarda i ricoveri nelle aree mediche, 238 (+4), mentre scendono di un'unità nelle terapie intensive, 17. I soggetti positivi attualmente in isolamento domiciliare sono 6.488.

Lombardia, + 230 casi

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-7). I ricoverati non in terapia intensiva sono 127. A fronte di 32.953 tamponi effettuati, sono 230 i nuovi positivi (0,6%). I decessi totale complessivo: 33.795 (+3). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 89 di cui 46 a Milano citta'; Bergamo: 7; Brescia: 21; Como: 4; Cremona: 9; Lecco: 0; Lodi: 26; Mantova: 10; Monza e Brianza: 0; Pavia: 7; Sondrio: 4; Varese: 21.

Focolaio a Pantelleria

Sale il numero di positivi a Pantelleria. Nell'isola del Trapanese è stato scoperto un focolaio: 26 i casi al momento, di cui 9 da confermare con il tampone molecolare. Si tratta soprattutto di giovani, almeno 6 i minorenni, quasi tutti non vaccinati. Un contagio che sarebbe partito da una festa privata e che rischia adesso di rendere concreto lo spettro dell'istituzione di una zona rossa.