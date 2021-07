Firenze, 17 luglio 2021 - Che i casi di coronavirus in Toscana siano aumentati è confermato dai dati di sabato 17 luglio: sono infatti 222 i nuovi contagi registrati su un totale di 12.968 test. Pur essendo un paragone poco calzante, nella giornata di venerdì i nuovi casi erano stati 169 su 11.420 test. I tamponi di sabato 17 luglio si dividono in 5.319 tamponi molecolari e 7.649 test rapidi.

La percentuale dei positivi sui primi tamponi, l'elenco giorno per giorno

Pisa, cancellazioni di massa negli hotel

Raddoppio e oltre dei casi

Ma per un paragone che abbia un senso, bastavedere che domenica 11 luglio i nuovi casi erano stati 87, su però una quota di tamponi molto più bassa, circa settemila tra rapidi e molecolari. Una situazione che dunque viene costantemente monitorata. Importantissimo in questo momento il tracciamento e un numero di tamponi sostenuto per individuare i soggetti contagiati e bloccarli, evitando così possibili cluster come è avvenuto in altre città tipo Roma, nel quartiere Monteverde, con decine di positivi dopo la festa degli Europei.

Le città con casi in doppia cifra

Tornano dunque i focolai in alcune città più grandi. Danto uno sguardo, si registrano dieci casi a Livorno, sessanta a Firenze e 12 a Prato.