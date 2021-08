Firenze, 29 agosto 2021 - Covid, sono 528 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nella giornata di domenica 29 agosto. Il tasso dei nuovi positivi è 3,69% (7,5% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi sui social dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri il numero dei nuovi contagi è in calo (erano 601) a fronte di un numero di test effettuati leggermente inferiore (erano 14.511) con un conseguente abbassamento del tasso dei nuovi positivi (era 4,41%)

Giani: "Chi non si vaccina fuori dai luoghi pubblici"

Vaccini liberi, da lunedì non serve più la prenotazione in Toscana

Il bollettino del giorno prima: 28 agosto

Covid Maremma, focolaio in un centro di accoglienza

I focolai

Alcuni comuni presentano focolai piuttosto importanti. Il presidente della Regione Eugenio Giani segnala in particolare 19 nuovi casi in 24 ore a Santa Croce sull'Arno e 18 nuovi casi in 24 ore a Scansano. Il tasso dei positivi giornalieri ogni centomila abitanti schizza in questo caso a 131 per Santa Croce e a 417 per Scansano.