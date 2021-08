Firenze, 23 agosto 2021 - Generale rallentamento dei nuovi casi di coronavirus in Toscana. Le proiezioni a una settimana adesso mostrano un arretramento del contagio. Lo dicono i nuovi dati, quelli forniti dalla Regione Toscana lunedì 23 agosto. Come di consueto nel weekend ci sono meno tamponi. I casi registrati in 24 ore sono stati 434.

Virus più contagioso rispetto all'estate 2020, i dati

I test totali effettuati, tra molecolari e antigenici, sono 6583. Lunedì 16 agosto i nuovi casi erano stati 527. Per quanto riguarda il tasso dei nuovi positivi, quello totale, comprensivo anche dei tamponi successivi al primo, è di 6.59%. Il tasso sulle prime diagnosi è invece del 14,5%. Era stato del 19.7% lunedì scorso.

Il presidente della Regione Eugenio Giani diffonde anche il tasso di positività giornaliero per centomila abitanti dei comuni. Si notano casi sparsi in particolare all'Isola d'Elba, nel comune di Rio, che già nella giornata di domenica aveva fatto registrare un cluster con otto casi. Quattro i casi a Palaia (Pisa), che già ne aveva fatti registrare tre domenica 22 agosto.