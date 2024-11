Torna la camminata delle farfalle in ricordo di Federica Canneti

Arezzo, 18 novembre 2024 – Una camminata nel ricordo di Federica Canneti, dedicata a tutte quelle farfalle che, come lei, hanno interrotto troppo presto il loro volo.

È questo l’intento della Camminata delle Farfalle, l’iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, in programma nella mattina di domenica 24 novembre. Nata di concerto con la famiglia Canneti, proprio all’indomani della tragedia che ha scosso l’intera comunità castiglionese, la camminata prenderà il via alle ore 9.30 da piazzale Garibaldi e si snoderà per 10 chilometri lungo i sentieri di Castiglion Fiorentino, in un percorso di medio-bassa difficoltà che raggiungerà il Tennis Club Castiglionese in località Fontesecca, con una tappa intermedia al Santuario del Bagno per una breve preghiera.

Proprio al circolo tennistico dove Federica era solita allenarsi, è previsto l’incontro con la studentessa Sofia Scarpelli, vincitrice della seconda Borsa di studio “Federica Canneti” e la professoressa dell’Università degli studi di Siena, Chiara Perusi, che ha conosciuto Federica durante il suo percorso universitario.

“Siamo contenti che anche quest'anno venga fatta la camminata delle farfalle. Per noi è una dimostrazione d’affetto da parte di tutti coloro che parteciperanno. È un modo per tenere viva la sua memoria” dichiara la sorella Alessandra e i genitori di Federica, Rosanna e Marcello.