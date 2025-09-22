"Sciopero Nazionale per Gaza: Mobilitazione in Tutta Italia e Toscana, Disagi nei Servizi e Manifestazioni Studentesche"
Scatta lo sciopero per Gaza in tutta Italia e anche in Toscana. È il giorno della mobilitazione del sindacato di base (Usb) dopo quella che era andata in scena venerdì 19 settembre organizzata dalla Cgil.
È un lunedì 22 settembre di possibili disagi, con blocchi del traffico a causa dei cortei e servizi a singhiozzo soprattutto nella sanità e nella scuola. Anche gli studenti scendono in piazza, con una manifestazione a Firenze.
“Blocchiamo tutto”: questo lo slogan dei manifestanti. Punti caldi a Calenzano, all’uscita dell’A1 ma anche a Livorno, con un presidio al varco “Valessini” del porto.
#22settembre #livorno
