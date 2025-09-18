Accedi
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Video
Abbonamento mensile:
6 € al mese
Morto a 17 anni
Aggressione fabbrica
Muore nel bosco
Violenza sessuale Gubbio
Costi elezioni
Carla Cappelli
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Inps, i dati per la Toscana. Popolazione sempre più vecchia e lavori sempre meno stabili. Aumentano cassa integrazione e Naspi
18 set 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Inps, i dati per la Toscana. Popolazione sempre più vecchia e lavori sempre meno stabili. Aumentano cassa integrazione e Naspi
Inps, i dati per la Toscana. Popolazione sempre più vecchia e lavori sempre meno stabili. Aumentano cassa integrazione e Naspi
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
L'intervista a Luigi Lazzareschi, Amministratore Delegato Sofidel, per Money VIbez Stories
Guarda il video