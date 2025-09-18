Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 17 anniAggressione fabbricaMuore nel boscoViolenza sessuale GubbioCosti elezioniCarla Cappelli
Acquista il giornale
VideoInps, i dati per la Toscana. Popolazione sempre più vecchia e lavori sempre meno stabili. Aumentano cassa integrazione e Naspi
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Inps, i dati per la Toscana. Popolazione sempre più vecchia e lavori sempre meno stabili. Aumentano cassa integrazione e Naspi

Inps, i dati per la Toscana. Popolazione sempre più vecchia e lavori sempre meno stabili. Aumentano cassa integrazione e Naspi