I pescatori dicono addio al Papa suonando le sirene

Le sirene dei pescherecci della marineria toscana sono state accese in simultanea per rendere omaggio a Papa Francesco nel giorno dei suoi funerali in tutti i porti della regione. Qui, nel video postato da Danilo Di Loreto di Coldiretti Pesca Toscana, siamo al porto di Viareggio