Torre del Lago, furto in un supermercato: forzate le cassette di sicurezza

Viareggio (Lucca), 24 luglio 2023 - Furto nella notte a Viareggio. I ladri sono entrati in azione in un supermercato in via Venezia a Torre del Lago, nella notte tra domenica e lunedì e hanno forzato le cassette di sicurezza. Ancora da quantificare la somma rubata, anche se dovrebbe essere di svariate migliaia di euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Gli autori del furto avrebbero forzato una delle porte a vetri dell'ingresso principale, e sarebbero entrati anche se è entrato in funzione il sistema di allarme. L'arrivo delle guardie giurate in pochi minuti li ha costretti alla fuga senza completare il colpo. Oggi il supermercato era aperto regolarmente.