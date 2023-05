Versilia, affitti brevi in nero: scoperta un'evasione da 145mila euro

Viareggio (Lucca), 19 maggio 2023 - Affittavano case vacanze per brevi soggiorni turistici, ma in nero. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno scoperto un'evasione per oltre 145 mila euro. L'operazione si inserisce in un piano d'intervento volto alla tutela del distretto turistico, con particolare riferimento al contrasto del fenomeno delle locazioni brevi in nero. Il Gruppo Viareggio ha scovato otto immobili nei comuni di Viareggio, Forte dei Marmi e Pietrasanta, locati per periodi brevi dai rispettivi proprietari senza dichiararne i relativi redditi conseguiti. Complessivamente, l'operazione ha portato alla constatazione di redditi non dichiarati pari ad oltre 145 mila euro, che sono stati ora segnalati all'Agenzia delle Entrate per il recupero alla casse dell'erario.

Maurizio Costanzo