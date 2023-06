Strage di Viareggio, 14esimo anniversario. "Vorremmo incontrare il ministro Salvini"

Viareggio (Lucca), 24 giugno 2023 – Trentadue morti e una città che non dimentica. Tutto pronto per giovedì 29 giugno, giorno in cui ricorre il 14esimo anniversario della strage ferroviaria di Viareggio. L’Associazione il Mondo che Vorrei, che riunisce i familiari delle 32 vittime della strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, invita tutta la cittadinanza a partecipare alle iniziative.

L'associazione, annunciando il programma, ha anche reso noto il desiderio di poter incontrare il ministro dei trasporti Matteo Salvini. La giornata del 29 giugno a Viareggio si aprirà alle 11 con la messa celebrata da monsignor Michelangelo Giannotti al cimitero della Misericordia.

La stessa mattina, dalle 9 alle 12, una rappresentanza dei familiari sarà invece a Firenze di fronte al Tribunale per un presidio per manifestare il disappunto per il ritardo dell'invio della documentazione alla Cassazione a Roma per il processo d'appello bis.

Nel pomeriggio, alle 16, al Cinema Centrale di Viareggio in via Battisti si prosegue con 'Il tempo la sta uccidendo’, dibattito con l'ex Procuratore generale Beniamino Deidda, l'ex Procuratore di Lucca Giuseppe Amodeo, il sostituto procuratore Salvatore Giannino e il perito della Procura di Lucca Paolo Toni, e gli avvocati di parte civile.

Alle ore 20.30, ritrovo presso la stazione di Viareggio per la Camminata Civile che si concluderà in via Ponchielli dove sarà allestito un palco dove scorreranno le immagini di 14 anni di lotta con le numerose iniziative intraprese per cercare la verità sulla strage del 29 giugno.

Alle 23.48 risuoneranno i 32 rintocchi della campana della Casina dei Ricordi con la lettura dei nomi delle vittime. Era il 29 giugno del 2009 quando, esattamente alle 23.48, un convoglio con 14 cisterne cariche di gpl deragliò appena entrato nello scalo ferroviario: il primo carro e altri quattro si rovesciarono. In una cisterna si aprì uno squarcio di 40 centimetri. Il gpl fuoriuscì: tre minuti dopo gli scoppi. La conta delle vittime si è fermata a quota 32 solo sei mesi dopo, nel dicembre 2009, quando all'ospedale di Pisa morì Elisabeth Guadalupe Silva, 36 anni.

Maurizio Costanzo