Zebre, trasferta insidiosa A Calci servono i tre punti

Meno tre alla conclusione e si giocano oggi novanta minuti molto importanti per decretare i verdetti finali. Il Viareggio (foto a sinistra) è atteso da un’altra trasferta insidiosa a Calci. Alle zebre servono ancora cinque punti per festeggiare la matematica conquista del campionato e il salto di categoria in promozione e già oggi ci si potrebbe avvicinare non poco all’obiettivo, chiaramente solo in caso di successo contro i pisani che all’andata furono spazzati via 3-0. Tutti a disposizione tra le fila bianconere. "Ogni gara è una storia a sé, non pensiamo all’andata ma solo a oggi. Per vincere ci sarà da lottare dal primo all’ultimo minuto ma i ragazzi hanno già dimostrato di che pasta sono fatti e di essere sempre sul pezzo, diamo tutto per non avere rimpianti", dice il tecnico Stefano Santini.

Un’altra delle gare di cartello di giornata è il derby tra Corsanico (foto a destra) e Forte 2015 in programma alle Colline di Bargecchia. Gli orange che vogliono guadagnarsi la migliore posizione possibile per i playout cercheranno i tre punti per tenere dietro e provare a distanziare ancora di più il Migliarino. A parte Marianelli squalificato tutti gli effettivi a disposizione per il tecnico Stefano Maffei: "Mi aspetto una gara aperta perché loro sono una squadra che gioca a calcio e sono ormai tranquilli, per noi sono novanta minuti dal grande peso. Un migliore piazzamento nei playout può fare tutta la differenza del mondo".

Serenità maggiore invece in casa Forte. Gli squali sono al quinto posto che questa stagione per la forbice non darà diritto a disputare i playoff ma ci tengono egualmente a fare bene e a chiudere in maniera dignitosa dopo una stagione dai due volti. Dopo una partenza tra alti e bassi è infatti tornato a splendere il sole con una bella striscia di risultati positivi, di grande interesse la sfida nella sfida tra i reparti avanzati, da una parte Correia-Simonini e dall’altra Maggi-Sodini. "Si gioca solo per i tre punti, vogliamo finire bene in maniera seria cercando di fare più punti possibili, stiamo bene e mi aspetto una bella prova", dice il tecnico.

La Torrelaghese sul campo di casa della Pianaccia ospita il San Frediano, gara in programma alle 18. Gialloviola ormai in salvo dopo la bella striscia di risultati positivi degli ultimi due mesi.

Seconda categoria. Il Lido ospita oggi sul sintetico del Benelli la Carrarese Giovani. Gialloblu sesti e a loro volta in salvo dopo i due grandi mesi di febbraio e marzo disputati.

Carlo Andrea Brunini