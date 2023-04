Zebre a un passo dal titolo Inizia il conto alla rovescia

Il Viareggio vede sempre più vicino il traguardo. A Calci è arrivata un’altra vittoria fondamentale, un altro tassello verso la conquista del meritato secondo titolo consecutivo. Con cinque punti sul Romagnano a due giornate dalla fine domenica con l’Atletico Lucca potrebbe arrivare il giorno della La gara in terra pisana era ostica alla vigilia e tale si è rivelata sul campo, il tecnico Stefano Santini: "Partita scorbutica, combattuta contro una formazione con dei valori, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla e a mantenere l’atteggiamento giusto per tutti i novanta minuti. Abbiamo retto la pressione di un lungo duello con una squadra fortissima, adesso manca poco; per questo dobbiamo rimanere concentrati".

Continua a ottenere soddisfazioni il Forte 2015 che blinda il prestigioso traguardo del quinto posto che questa stagione non porterà alla disputa dei playoff vista la forbice dal Romagnano secondo. Gli squali però nel girone di ritorno state una delle formazioni più prolifiche. In casa del Corsanico sono arrivati tre punti. "Soddisfatto del nostro percorso, una bella partita, giocata a viso aperto e alla fine l’abbiamo meritatamente spuntata", così il tecnico Luca Cagnoni. Amarezza soft invece in casa Corsanico, la sconfitta non ha infatti provocato cambiamenti in classifica con il Migliarino che è rimasto dietro e ci si prepara con fiducia ai playout. "Risultato che poteva essere diverso ma cambia poco, la prestazione è stata adeguata", dice il tecnico Stefano Maffei. La Torrelaghese battuta 2-0 dal San Frediano ma l’obiettivo salvezza già raggiunto fa passare tutto in secondo piano, " Avremmo meritato altro finale, loro bravi a sfruttare le uniche occasioni avute, noi troppo imprecisi sotto porta", dice il tecnico Fabrizio Baldini.

Seconda categori: Il Lido si conferma al sesto posto, anche con la Carrarese Giovani che allunga la striscia positiva di questo 2023 vissuto decisamente a un altro ritmo rispetto all inizio di stagione.

Carlo Andrea Brunini