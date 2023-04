Youth Cup in ricordo di Aliboni

Anche quest’anno la città di Forte dei Marmi sarà invasa dalle 64 squadre partecipanti all’Universal Youth Cup Torneo Internazionale Apuane Memorial Michele Aliboni, compianto medico di Forte dei Marmi. La manifestazione di calcio giovanile riservato alla categoria under 11 (cioè i bambini nati nell’anno 2012) che inizierà oggi e si concluderà il giorno di Pasquetta. La rassegna giovanile si sviluppero su 8 campi della Versilia, in particolare nell’impianto AliboniCherubini e allo stadio Necchi-Balloni di Forte dei Marmi, in viale XX Settembre.

La cerimonia inaugurale è fissata alle oggi pomeriggio alle 18.30 con la sfilata di tutte le squadre partecipanti che partendo dalla pinetina Tarabella arriveranno al palco davanti al Fortino dove si terrà il giuramento. Da domani poi una dopo l’altra le varie partite del torneo.