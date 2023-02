Volley e Basket

Giornata da incorniciare per le versiliesi impegnate nei campionati regionali di pallavolo. Meno fortunato, invece, il fine settimana del basket locale.

Volley. In serie C, la 14ª giornata ha fatto registrare un’avanzata trionfale delle nostre squadre. Nel girone C femminile, il Vp Volley si è preso la testa della classifica andando a vincere in modo convincente sul campo del Dream Volley, terza della classe (0-3, parziali di 20-25, 14-25, 22-25). L’aggancio in vetta al Cascina è stato possibile anche perché l’ex capolista è stata superata al Pardini da un’Oasi eroica, capace di recuperare due volte lo svantaggio (3-2: 20-25, 26-24, 19-25, 25-15, 15-9). Classifica: Vp Volley 36, Cascina 36, Dream Volley 28, Oasi 26, Donoratico 24, Cecina 22, Riotorto 21, Casciavola 16, Grosseto 16, Peccioli 12, San Miniato 11, Nottolini 4. Nel girone B maschile, continua il testa a testa tra Fucecchio e Upc: entrambe le squadre hanno vinto nettamente, con i camaioresi corsari in quel di Cascina che mantengono l’imbattibilità esterna (0-3: parziali di 23-25, 22-25 e 17-25). Classifica: Fucecchio 30, Upc 30, Cus Pisa 29, San Miniato 27, Sacma Cecina 23, Migliarino 21, Massa Carrara 17, Torretta Livorno 12, Cascina 11, Montebianco 9, Rosignano 1. In serie D, la Jenco torna al successo regolando in casa l’Ospedalieri Pisa (3-0: 25-13, 25-15, 25-15) e continua a tallonare la vetta. Classifica: Robur Massa 39, Jenco 37, Follonica 35, Rosignano 34, Migliarino 30, Orsaro 26, Calci 23, Casciavola 20, Livorno 20, Ospedalieri Pisa 17, MvTomei 14, Pontedera 4, Grosseto 4.

Basket. In serie C femminile, s’interrompe la striscia positiva della Pfv che nell’anticipo della 5ª giornata è stata superata in casa da Porcari in una sfida senza storia: 40-64 il punteggio finale. Classifica: Prato 10, Porcari 8, Firenze 6, Pisa 4, Valdarno 4, Viareggio 4, Castelfiorentino 2, Montecatini 0. In promozione maschile, girone D, grande prestazione del Versilia che in casa resiste fino all’ultimo alla capolista Carrara: alla sirena il tabellone recita 59-60, lasciando amarezza ai neroarancio. Classifica: Carrara Legends 26, Stagno 24, Rosignano 20, Volterra 18, Stoneexport 16, Elba 16, Polisportiva Chimenti 14, Dinamo Rosignano 10, Cus Pisa 10, Piombino 10, Gmv 8, Versilia 6.