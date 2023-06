Vincono i favoriti della vigilia Lo spettacolo delle finali

Se in un torneo di tennis, vincono le teste di serie numero 1, non sempre è sinonimo di noia. E’ quel che è accaduto sui campi del Tennis Italia Forte dei Marmi in occasione dei tornei Open, “Papini Costruzioni” per gli uomini e “Matec Industries” per le ragazze. In altre parole lo spettacolo (e al tempo stesso l’adrenalina) non sono mancate. In campo maschile, il successo è così andato a Daniele Capecchi che nell’incontro decisivo (“il primo set è stato un vero inno allo spettacolo” ha commentato il maestro Sergio Marrai) ha superato per 2-0 (7-6, 6-1) Stefano Baldoni. Un confronto che nella prima parte è apparso molto equilibrato: poi la tensione è stata meglio gestita da Capecchi tanto che il secondo set è apparso una formalità. Nelle semifinali, Capecchi aveva avuto la meglio su Giacomo Nosei, mentre Baldoni si era imposto su Giulio Colacioppo.

Nel trofeo femminile “Matec Industries”, la vittoria ha sorriso in pieno ad Anastasia Bertacchi, la campionessa italiana Under 16, una delle giocatrici di serie A1 del Tc Italia: Anastasia sempre più lanciata ha sconfitto per 2-0 (6-1, 6-1) Giulia Bizzarri in un confronto in questo caso con poco pathos. Nella semifinali, erano uscite di scena Giada Rossi (con la Bertacchi) e Ludovica Fierro (con la Bizzarri). Le due finali hanno dovuto fare i conti con il tempo ballerini ma alla distanza il tennis ha respinto anche la pioggia: ora per il Tc Italia comincia la marcia di avvicinamento al torneo Open dell’estate e ai preparativi per il doppio impegno nel campionato di serie A1 maschile e femminile.